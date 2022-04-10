Чигринский забил за Ионикос в чемпионате Греции

Вчера «Ионикос» Дмитрия Чигринского в матче чемпионата Греции на выезде обыграл «Астерас» 3:2. Сам украинский защитник провел на поле все 90 минут

На 29-й минуте Чигринский отличился забитым голом, который стал для него первым за два сезона. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей в чемпионате Греции.

Чигринский стал игроком «Ионикоса» в сентябре прошлого года.