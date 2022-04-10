В поединке 32-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» разгромил «Саутгемптон» со счетом 6:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
Источник — YouTube
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