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Челси забил шесть голов, поражение Арсенала

Команда Тухеля разозлилась после неудачи в Лиге чемпионов

  • 09.04.2022 18:58
  • 878 просмотров
  • 2 комментария
Челси забил шесть голов, поражение Арсенала
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче чемпионата Англии на выезде сумел разобраться с «Саутгемптоном», оформив шесть безответных голов. Синие уверенно удерживают 3-е место.

А вот «Арсенал» уступил «Брайтону», потерпев второе кряду поражение.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Саутгемптон - Челси 0:6
Голы: Алонсо, 8, Маунт, 16, 54, Вернер, 21, 59, Хаверц, 31

Арсенал - Брайтон 1:2
Голы: Эдегор, 89 - Троссар, 29, Мвепу, 67

Уотфорд - Лидс 0:3
Голы: Рафинья, 21, Родриго, 73, Харрисон, 85

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 09.04.2022 19:28
    0
    Арсенал - Брайтон 1:2
    и все голы красавцы, но
    Эдегор, 89 это шедевр. Хотя и удар отчаяния.
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    online
    Ivan Vismutenko, 09.04.2022 19:27
    0
    Наконец то Вернер всю мазню компенсировал)
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