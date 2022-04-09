Челси забил шесть голов, поражение Арсенала

«Челси» в матче чемпионата Англии на выезде сумел разобраться с «Саутгемптоном», оформив шесть безответных голов. Синие уверенно удерживают 3-е место.
А вот «Арсенал» уступил «Брайтону», потерпев второе кряду поражение.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Саутгемптон - Челси 0:6
Голы: Алонсо, 8, Маунт, 16, 54, Вернер, 21, 59, Хаверц, 31
Арсенал - Брайтон 1:2
Голы: Эдегор, 89 - Троссар, 29, Мвепу, 67
Уотфорд - Лидс 0:3
Голы: Рафинья, 21, Родриго, 73, Харрисон, 85
Источник — Sport.ua
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и все голы красавцы, но
Эдегор, 89 это шедевр. Хотя и удар отчаяния.
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