Калинина проиграла в парном полуфинале турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела выйти в финал парного разряда на грунтовом турнире в американском Чарльстоне.

Украинка в паре с Белиндой Бенчич из Швейцарии в двух сетах парного противостояния уступила Андрее Клепач из Словении и Магде Линетт из Польши. Матч длился 1 час 24 минуты.

WTA 500. Чарльстон (США)

Женщины, парный разряд, 1/2 финала

Андрея Клепач (Словения) / Магда Линетт (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) / Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 7:6(6)

Ранее Калинина выбыла из одиночного разряда, проиграв в четвертьфинале Онс Жабер из Туниса – 3:6, 2:6.