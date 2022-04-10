Калинина проиграла в парном полуфинале турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела выйти в финал парного разряда на грунтовом турнире в американском Чарльстоне.
Украинка в паре с Белиндой Бенчич из Швейцарии в двух сетах парного противостояния уступила Андрее Клепач из Словении и Магде Линетт из Польши. Матч длился 1 час 24 минуты.
WTA 500. Чарльстон (США)
Женщины, парный разряд, 1/2 финала
Андрея Клепач (Словения) / Магда Линетт (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) / Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 7:6(6)
Ранее Калинина выбыла из одиночного разряда, проиграв в четвертьфинале Онс Жабер из Туниса – 3:6, 2:6.
Источник — Sport.ua
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