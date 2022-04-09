Влахович на высоте. Ювентус в гостях вырвал победу у Кальяри

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях победил «Кальяри» (2:1).
Автором победного мяча на 75-й минуте стал нападающий «Юве» Душан Влахович.
«Ювентус» набрал 62 очка и входит в топ-4 Серии А.
Серия А. 32-й тур
Кальяри – Ювентус – 1:2
Голы: Жоау Педру, 10 – де Лигт, 45, Влахович, 75.
Кальяри: Краньо, Белланова, Альтаре, Ликояннис (Оберт, 79), Далберт (Рог, 58), Карбони, Ловато, Марин, Дейола (Бальде, 79), Жоау Педру, Паволетти (Перейро, 67)
Ювентус: Щенсны, Кьеллини, де Лигт, Данило, Пеллегрини, Артур, Рабьо (Бернардески, 69), Закария, Влахович, Дибала (Кин, 81), Куадрадо (Бонуччи, 86).
Предупреждения: Ликояннис, 53.
Судья: Киффи (Италия)
Интер – Верона – 2:0
Голы: Барелла, 22, Джеко, 30.
Источник — Sport.ua
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