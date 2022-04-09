УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
32-й тур
Интер Милан
2 : 0
Эллас Верона
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Влахович на высоте. Ювентус в гостях вырвал победу у Кальяри

Туринский гранд набрал 62 очка и входит в топ-4 Серии А

  • 09.04.2022 23:41
  • 146 просмотров
  • 0 комментариев
Влахович на высоте. Ювентус в гостях вырвал победу у Кальяри
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях победил «Кальяри» (2:1).

Автором победного мяча на 75-й минуте стал нападающий «Юве» Душан Влахович.

«Ювентус» набрал 62 очка и входит в топ-4 Серии А.

Серия А. 32-й тур

Кальяри – Ювентус – 1:2

Голы: Жоау Педру, 10 – де Лигт, 45, Влахович, 75.

Кальяри: Краньо, Белланова, Альтаре, Ликояннис (Оберт, 79), Далберт (Рог, 58), Карбони, Ловато, Марин, Дейола (Бальде, 79), Жоау Педру, Паволетти (Перейро, 67)

Ювентус: Щенсны, Кьеллини, де Лигт, Данило, Пеллегрини, Артур, Рабьо (Бернардески, 69), Закария, Влахович, Дибала (Кин, 81), Куадрадо (Бонуччи, 86).

Предупреждения: Ликояннис, 53.

Судья: Киффи (Италия)

Интер – Верона – 2:0

Голы: Барелла, 22, Джеко, 30.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности