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Агент Довбика: «Были предложения от клубов Англии и Италии»

Но местные федерации против

  • 09.04.2022 21:13
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Агент Довбика: «Были предложения от клубов Англии и Италии»
© scdnipro1.com.ua

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика, рассказал о том, что у игрока были варианты с арендами в топ-чемпионаты.

Несмотря на разрешение ФИФА и УЕФА заявлять украинцев по ходу сезона, некоторые федерации отказываются регистрировать футболистов.

«Много предложений было от клубов Франции, Бельгии и Швейцарии, но, желая лучшим образом восстановиться перед решающими стыковыми матчами за выход на чемпионат мира, Артем Довбик отказался от любых вариантов с арендами».

«Кстати, также предлагали ему перейти даже клубы Англии и Италии, но их федерации не давали разрешения заявить игрока вне трансферного окна вопреки решению ФИФА», - сказал Люндовский.

Источник — FanDay

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