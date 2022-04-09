Агент Довбика: «Были предложения от клубов Англии и Италии»

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика, рассказал о том, что у игрока были варианты с арендами в топ-чемпионаты.
Несмотря на разрешение ФИФА и УЕФА заявлять украинцев по ходу сезона, некоторые федерации отказываются регистрировать футболистов.
«Много предложений было от клубов Франции, Бельгии и Швейцарии, но, желая лучшим образом восстановиться перед решающими стыковыми матчами за выход на чемпионат мира, Артем Довбик отказался от любых вариантов с арендами».
«Кстати, также предлагали ему перейти даже клубы Англии и Италии, но их федерации не давали разрешения заявить игрока вне трансферного окна вопреки решению ФИФА», - сказал Люндовский.
Источник — FanDay
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