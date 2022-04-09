УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Сборная Украины должна собраться в конце апреля. Планируют спарринги

Нет информации, где пройдет сбор

  • 09.04.2022 20:29
  • 1200 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины должна собраться в конце апреля. Планируют спарринги
© uaf.ua

По информации ТаТоТаке, сборная Украины планирует начать тренировочный сбор в конце апреля. Пока нет понимания, где он состоится.

Ранее тренер Александр Петраков говорил о том, что в Украине проводить сбор опасно, потому что россия может специально нанести ракетный удар.

Кроме того, УАФ планирует ряд спаррингов, чтобы игроки набрали хоть какую-то форму перед поединком против Шотландии в матче плей-офф отбора ЧМ-2022.

Игра может состояться 31 мая или 1 июня.

Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Підвірний, 09.04.2022 21:25
    0
    Психологічно збірна не готова грати перехідні матчі. Це не той час, коли гинуть тисячі мирних жителів України і сотні дітей. УЕФА зобов'язана напряму дати вихід нашим ГЕРОЯМ грати на ЧС. Це ганебно при загибелі мирних людей відстоювати свій статус. Ми вже довели всьому світу свою перемогу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности