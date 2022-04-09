Сборная Украины должна собраться в конце апреля. Планируют спарринги

По информации ТаТоТаке, сборная Украины планирует начать тренировочный сбор в конце апреля. Пока нет понимания, где он состоится.
Ранее тренер Александр Петраков говорил о том, что в Украине проводить сбор опасно, потому что россия может специально нанести ракетный удар.
Кроме того, УАФ планирует ряд спаррингов, чтобы игроки набрали хоть какую-то форму перед поединком против Шотландии в матче плей-офф отбора ЧМ-2022.
Игра может состояться 31 мая или 1 июня.
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Источник — ТаТоТаке
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