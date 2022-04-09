Коваленко вышел на замену, Специя добыла важное очко

«Специя» в матче чемпионата Италии сыграла 0:0 с «Эмполи» и продолжает отдаляться от зоны вылета. Украинский хавбек Виктор Коваленко появился на поле на 83-й минуте.
«Специя» с 33 пунктами на 11 очков отдалились от зоны вылета.
Чемпионат Италии. 32-й тур
Эмполи - Специя 0:0
Источник — Sport.ua
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