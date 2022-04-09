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Директор Шахтера: «Ждем Ракицкого. Сделаем хорошую украинскую команду»

Дарио Срна рассказал, какие игроки присоединятся к команде

  • 09.04.2022 14:23
  • 1370 просмотров
  • 1 комментарий
Директор Шахтера: «Ждем Ракицкого. Сделаем хорошую украинскую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о легионерах, подписавших контракты с другими клубами, а также тех, которые должны присоединиться к «Шахтеру» в благотворительных матчах.

«Некоторые легионеры уже подписали контракты, некоторые сказали, что не приедут, я к этому отношусь нормально. Они многое сделали для «Шахтера», кто-то больше, кто-то меньше, в конце-концов, это их решение и я его уважаю. Может и не согласен с ним, но должен уважать.

Думаю, что Марлон будет, возможно, Соломон, Фернандо, ждем нашего бывшего футболиста и легенду «Шахтера» Ярослава Ракицкого, чтобы он с нами играл. Поэтому сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину», - сказал Срна.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владислав Рейский, 09.04.2022 14:26
    +1
    Смешно от шахты слышать про укр команду конечно
    Ссылка
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