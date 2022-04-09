Директор Шахтера: «Ждем Ракицкого. Сделаем хорошую украинскую команду»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о легионерах, подписавших контракты с другими клубами, а также тех, которые должны присоединиться к «Шахтеру» в благотворительных матчах.

«Некоторые легионеры уже подписали контракты, некоторые сказали, что не приедут, я к этому отношусь нормально. Они многое сделали для «Шахтера», кто-то больше, кто-то меньше, в конце-концов, это их решение и я его уважаю. Может и не согласен с ним, но должен уважать.

Думаю, что Марлон будет, возможно, Соломон, Фернандо, ждем нашего бывшего футболиста и легенду «Шахтера» Ярослава Ракицкого, чтобы он с нами играл. Поэтому сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину», - сказал Срна.