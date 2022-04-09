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Возвращение блудного сына. Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь Шахтера

Ярослав снова будет выступать в составе «горняков»

  • 09.04.2022 13:32
  • 838 просмотров
  • 1 комментарий
Возвращение блудного сына. Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь «Шахтера».
 
Пока что не совсем ясно, станет ли Ярослав полноценным игроком «горняков» или только примет участие в благотворительных матчах.
 
Ранее сообщалось, что 32-летний игрок тренировался вместе с «Металлистом».
 
Отметим, что Ракицкий от начала карьеры и до 2019 года защищал цвета донецкого клуба. В составе первой команды провел 326 матчей, забил 14 голов, отдал 30 результативных передач.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    hp317, 09.04.2022 13:43
    +2
    нехай йде слідом за кораблем
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