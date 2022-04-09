Возвращение блудного сына. Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь Шахтера

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь «Шахтера».
Пока что не совсем ясно, станет ли Ярослав полноценным игроком «горняков» или только примет участие в благотворительных матчах.
Ранее сообщалось, что 32-летний игрок тренировался вместе с «Металлистом».
Отметим, что Ракицкий от начала карьеры и до 2019 года защищал цвета донецкого клуба. В составе первой команды провел 326 матчей, забил 14 голов, отдал 30 результативных передач.
Источник — Футбол 1/2/3
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