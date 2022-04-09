КАЛИНИНА: «Взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA»

Сорок вторая ракетка мира Ангелина Калинина рассказала о пока что самом успешном отрезке в своей карьере.



«Этот сезон я начала с новым календарем. Обычно в январе я играю турниры ITF, но в этом году я играла в Мельбурне, Аделаиде, Australian Open – большие турниры. Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них.



Я никогда не играла в Чарльстоне и очень ждала этот турнир. Я никогда не играла в Мадриде и Риме. Никогда не играла в Майами, до прошлой недели. Это было потрясающе. Я взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA 1000.



Думаю, я была больше рада, когда попала в топ-100, чем в топ-50. Сейчас это похоже на: «теперь мне нужно доказывать в три раза больше – лучше подавать, лучше двигаться, все делать лучше». Сейчас у меня много целей и дело не в счастье – я была бы счастлива будь я 82-й или 22-й», – сказала Калинина.