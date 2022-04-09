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КАЛИНИНА: «Взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA»

Украинская теннисистка – о выступлении в Чальстоне

  • 09.04.2022 14:05
  • 531 просмотр
  • 1 комментарий
КАЛИНИНА: «Взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сорок вторая ракетка мира Ангелина Калинина рассказала о пока что самом успешном отрезке в своей карьере.
 
«Этот сезон я начала с новым календарем. Обычно в январе я играю турниры ITF, но в этом году я играла в Мельбурне, Аделаиде, Australian Open – большие турниры. Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них.
 
Я никогда не играла в Чарльстоне и очень ждала этот турнир. Я никогда не играла в Мадриде и Риме. Никогда не играла в Майами, до прошлой недели. Это было потрясающе. Я взволнована от возможности сыграть во всех крупных турнирах WTA 1000.
 
Думаю, я была больше рада, когда попала в топ-100, чем в топ-50. Сейчас это похоже на: «теперь мне нужно доказывать в три раза больше – лучше подавать, лучше двигаться, все делать лучше». Сейчас у меня много целей и дело не в счастье – я была бы счастлива будь я 82-й или 22-й», – сказала Калинина.

Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 09.04.2022 14:58
    0
    Вперёд Геля в топ-30, ты можешь!
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