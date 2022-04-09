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Дарио СРНА: «Де Дзерби сказал, что будет с Шахтером до конца»

Итальянский наставник продолжит работать с «горняками»

  • 09.04.2022 13:05
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Дарио СРНА: «Де Дзерби сказал, что будет с Шахтером до конца»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о первой встрече c главным тренером команды Роберто Де Дзерби и его словах после 45 дней войны.

«Я постоянно на связи с Роберто Де Дзерби, он сказал, что его деньги теперь не интересуют. Как я за 19 лет, так и он за 7 месяцев, и его тренерский штаб, получил много любви от Украины, его приняли как своего. Он сказал, что у него нет причины покидать «Шахтер» в такой момент. Да, у него были предложения, но он сказал: «Я буду до конца с «Шахтером», верю, мне самое главное - обнять всех, увидеть».

Когда мы впервые встретились после 45 дней войны, он сказал, что сегодня он наш друг. Собираемся, играем товарищеские игры, помогаем друг другу и все, что зарабатываем, отправляем в Украину», - сказал Срна.

Источник — Футбол 1/2/3

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