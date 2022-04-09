Дарио СРНА: «Все, что Шахтер заработает за границей, мы отправим в Украину»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна признался, с кем клуб договаривался о выезде команды за границу.
«Мы приняли решение с УЕФА, мистером Павелко, нашим президентом, что нам нужно выезжать, попытаться получить разрешение на это. Дать ребятам возможность играть в футбол, а все, что заработаем, отправим в Украину для детей, людей, которые живут сейчас в гораздо худшей ситуации, чем мы», - сказал Срна.
Источник — Футбол 1/2/3
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