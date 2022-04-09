Сергей ПАЛКИН: «Игроки сказали, что они украинцы и смогут все»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как в клубе принималось решение о проведении благотворительного матча против «Олимпиакоса».
«Ребята только прилетели, и мы сказали им, что уже в субботу у нас игра. Спросили, смогут ли они ее сыграть, и получили ответ, который нас порадовал. Они сказали: «Мы украинцы, мы все сможем». Это знаковая позиция, тем более в наше время.
Ребята готовы играть, хотя больше месяца никто ничем не занимался, тренировочного процесса не было. Поэтому мы решили, что поговорим с ребятами, и если они согласятся, то будем играть. Они были настроены очень оптимистично, поэтому мы сразу дали добро Олимпиакосу на проведение игры, - сказал Палкин.
Матч «Олимпиакос» – «Шахтер» состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи - в 20:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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