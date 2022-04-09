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Влада ЗИНЧЕНКО: «Шевченко в Англии рассказывает много информации про войну»

Андрей Николаевич выполняет важную миссию

  • 09.04.2022 08:38
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Влада ЗИНЧЕНКО: «Шевченко в Англии рассказывает много информации про войну»
© Instagram. Влада Зинченко

Телеведущая и журналистка Влада Седан рассказала, как Андрей Шевченко и его жена помогают Украине во время войны против россии.

«С первых дней, как началась война, Андрей Николаевич занял чёткую позицию. Первые две недели и дня не было, чтобы он не звонил Сане по тому или иному вопросу. Очень много они были на связи и решали логистические вопросы – как лучше груз доставить в Украину.

Андрей Николаевич говорил Сане, чтобы он продолжал публиковать в социальные сети, и что нужно ходить на интервью ресурсов Англии и Европы. Нужно про это кричать, продолжать. Андрей Николаевич в Англии стал амбассадором. Возможно, не самое меткое слово, но он несёт очень большую информацию про войну в Украине.

И его жена тоже присоединилась к этому всему, она мне писала на вторую неделю войны. К сожалению, в такое плохое время для Украины мы с ней познакомились. Мы делали закупку медицинских препаратов: лекарств и кислородных баллонов. Это была более целевая помощь. Первое время ещё никто ничего не понимал, у людей был шок. Мы не знали куда отправлять деньги. Говорили на проверенные только счета. А потом, когда начали всплывать проблемы какие-то ключевые, мы начали эту целевую помощь», - сказала Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

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