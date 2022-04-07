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Влада ЗИНЧЕНКО – Красаве: «В смысле обе, бл**ь, стороны были не правы?»

Влада объяснила, почему Александр Зинченко отказался давать интервью Евгению Савину

  • 07.04.2022 11:50
  • 3885 просмотров
  • 1 комментарий
Влада ЗИНЧЕНКО – Красаве: «В смысле обе, бл**ь, стороны были не правы?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Телеведущая и журналистка Влада Седан высказала свое мнение об известном российском футбольном блогере Евгение Савине, авторе Youtube-канала «Красава».

– Он выходил на связь с Сашей, но о каком интервью может идти речь? 41 день войны и продолжать стучаться к кому? К российской аудитории? Не вижу в этом никакого смысла.

– Вы сказали ему это?
– С ним говорила не я, а Саша. Я не присутствовала при этом разговоре. Он разговаривал, когда ехал в машине на тренировку, а мне передавал словами, что был разговор с Савиным, и он отказал. Те, кто хочет знать правду, уже знают, но смысла от того, что они знают, я совершенно никакого не вижу, не вижу, чтобы что-то менялось.

Продолжая разговор о Савине, это лично мое мнение. Заходя к нему в Instagram, он написал типа пост поддержки: «Не нужно молчать», но я там не увидела, чтобы он сказал, что Россия – страна агрессор. Он не указывает на это.

Он продолжает риторику: «Мы братья, наш братский народ». А в посту пишет: «В 2014 году обе стороны были не правы». В смысле обе, бл**ь, стороны были не правы? Мы защищали наши земли и мы были не правы? Здесь такая риторика идет у людей.

И Женя Савин пытается показывать сейчас, что происходит в Украине. Не знаю, что будет в интервью с Андреем Ярмоленко. Я его не видела, потому что его еще нет в доступе. Но даже сейчас заходя в его социальные сети, вижу, что его риторика... она мне не близка.

И даже больше, год, возможно немного больше времени, была ситуация, когда Женя Савин пошел на какой-то подкаст и у него спросили: «Ты хотел снимать интервью с футболистами сборной Украины, но почему ты не снял?». Он рассказывает: «Я связывался с Саней Зинченко, чтобы снять интервью с Малиновским, Ярмоленко. Он мне сказал, что им запрещают давать интервью российским блогерам». Я не помню, кто был еще, но Малиновский и Ярмоленко - сто процентов.

Что это за риторика? Кто нам запрещает? Нам не запрещают, а это была позиция в тот момент ребят, что они не хотели давать интервью.

Зачем ты этой пропаганде, разжигаемой кремлевскими властями, о том, что вроде бы в Украине кто-то, кому-то, что-то запрещает. Для меня уже нет хороших россиян, - подытожила Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
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    Павло Костюк, 07.04.2022 12:52
    0
    Ти диви яка розумниця, Влада ти мене дивуєш все більше. Молодчинка !!!
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