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31-й тур
Севилья
4 : 2
Гранада
08.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья – Гранада – 4:2. Развязка после 90-й минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании 

  • 09.04.2022 05:19
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Севилья – Гранада – 4:2. Развязка после 90-й минуты. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» вырвала победу у «Гранады» (4:2).

Нападающий «Севильи» Рафа Мир забил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время, а затем еще и отличился Алехандро Гомес, экс-игрок «Металлиста».

«Севилья» набрала 60 очков и вышла на второе место в Ла Лиге.

Лига 1. 31-й тур

Севилья – Гранада – 4:2

Голы: Мачис, 23 (0:1). Диего Карлос, 32 (1:1). Окампос, 66 (2:1). Диас, 88 (2:2). Мир, 90+3 (3:2). Гомес, 90+9 (4:2)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).
90' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
88' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Диас (Гранада).
67' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
32' ГОЛ ! Мяч забил Диего Карлос (Севилья).
23' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Мачис (Гранада).

Источник — Sport.ua

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