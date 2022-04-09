Севилья – Гранада – 4:2. Развязка после 90-й минуты. Видео голов и обзор

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» вырвала победу у «Гранады» (4:2).

Нападающий «Севильи» Рафа Мир забил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время, а затем еще и отличился Алехандро Гомес, экс-игрок «Металлиста».

«Севилья» набрала 60 очков и вышла на второе место в Ла Лиге.

Лига 1. 31-й тур

Севилья – Гранада – 4:2

Голы: Мачис, 23 (0:1). Диего Карлос, 32 (1:1). Окампос, 66 (2:1). Диас, 88 (2:2). Мир, 90+3 (3:2). Гомес, 90+9 (4:2)