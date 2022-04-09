Севилья – Гранада – 4:2. Развязка после 90-й минуты. Видео голов и обзор

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» вырвала победу у «Гранады» (4:2).
Нападающий «Севильи» Рафа Мир забил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время, а затем еще и отличился Алехандро Гомес, экс-игрок «Металлиста».
«Севилья» набрала 60 очков и вышла на второе место в Ла Лиге.
Лига 1. 31-й тур
Севилья – Гранада – 4:2
Голы: Мачис, 23 (0:1). Диего Карлос, 32 (1:1). Окампос, 66 (2:1). Диас, 88 (2:2). Мир, 90+3 (3:2). Гомес, 90+9 (4:2)
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Диас (Гранада).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Карлос (Севилья).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Мачис (Гранада).
Источник — Sport.ua
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