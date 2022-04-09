УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
29-й тур
Штутгарт
0 : 2
Боруссия Д
08.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Штутгарт – Боруссия Д – 0:2. Дубль Брандта. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Германии

  • 09.04.2022 02:42
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Штутгарт – Боруссия Д – 0:2. Дубль Брандта. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Штутгартом» (2:0).

Дубль у победителей оформил полузащитник Юлиан Брандт, который в начале первого тайма вышел на замену вместо партнера, который получил травму.

Гол Брандта на 12-й минуте стал самым ранним в истории Бундеслиги, который забил игрок, вышедший на замену.

«Боруссия» Д занимает второе место в Бундеслиге (60 очков), уступая 6 пунктов «Баварии».

Бундеслига. 29-й тур

Штутгарт – Боруссия Д – 0:2

Голы: Брандт, 12, 71.

Штутгарт: Мюллер, Мавропанос, Штенцель, Каразор, Соса, Ито, Эндо, Мангаля (Кулибали, 62), Мармуш (Томми, 79), Тиагу Томаш (Мийо, 89), Фюрих (Массимо, 78).

Боруссия Д: Кобель, Рафаэл Геррейру (Вольф, 75), Хуммельс (Загаду, 46), Аканджи, Рейна (Брандт, 6), Дахуд (Витсель, 36), Ройс, Беллингем, Эмре Джан, Холанд, Азар.

Предупреждения: Мангаля, 45+3, Каразор, 86 – Беллингем, 81.

Судья: Осмерс (Германия).

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
14' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности