Штутгарт – Боруссия Д – 0:2. Дубль Брандта. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Штутгартом» (2:0).
Дубль у победителей оформил полузащитник Юлиан Брандт, который в начале первого тайма вышел на замену вместо партнера, который получил травму.
Гол Брандта на 12-й минуте стал самым ранним в истории Бундеслиги, который забил игрок, вышедший на замену.
«Боруссия» Д занимает второе место в Бундеслиге (60 очков), уступая 6 пунктов «Баварии».
Бундеслига. 29-й тур
Штутгарт – Боруссия Д – 0:2
Голы: Брандт, 12, 71.
Штутгарт: Мюллер, Мавропанос, Штенцель, Каразор, Соса, Ито, Эндо, Мангаля (Кулибали, 62), Мармуш (Томми, 79), Тиагу Томаш (Мийо, 89), Фюрих (Массимо, 78).
Боруссия Д: Кобель, Рафаэл Геррейру (Вольф, 75), Хуммельс (Загаду, 46), Аканджи, Рейна (Брандт, 6), Дахуд (Витсель, 36), Ройс, Беллингем, Эмре Джан, Холанд, Азар.
Предупреждения: Мангаля, 45+3, Каразор, 86 – Беллингем, 81.
Судья: Осмерс (Германия).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
Источник — Sport.ua
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