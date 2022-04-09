Сороки одолели Волков. Ньюкасл минимально переиграл Вулверхэмптон

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» переиграл «Вулверхэмптон».
Сороки выиграли дома у Волков с минимальным счетом 1:0. Автором победного мяча в середине второго тайма стал нападающий Крис Вуд.
«Ньюкасл» набрал 34 очка и занимает 14-е место. «Вулверхэмптон» находится на 8-й позиции (49 очков).
Премьер-лига. 32-й тур
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Вуд, 72 (пен).
Ньюкасл: Дубравка, Шер, Таргетт, Крафт, Берн, Шелви, Гимарайнс (Лонгстафф, 88), Жоэлинтон, Сен-Максимен (Мерфи, 90+5), Вуд, Фрэйзер (Альмирон, 13).
Вулверхэмптон: Жозе Са, Марсал (Аит Нури, 86), Боли, Коади, Хонни Кастро, Килман, Жоау Моутинью, Кандл, Тринкан (Кэмпбелл, 78), Силва, Хван Хи Чхан (Педру Нету, 78).
Предупреждения: Шер, 56 – Жоау Моутинью, 87.
Судья: Бэнкес (Англия).
Источник — Sport.ua
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