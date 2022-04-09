УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
32-й тур
Ньюкасл
1 : 0
Вулверхэмптон
08.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сороки одолели Волков. Ньюкасл минимально переиграл Вулверхэмптон

Автором победного мяча в середине второго тайма стал нападающий Крис Вуд

  • 09.04.2022 01:45
  • 17 просмотров
  • 0 комментариев
Сороки одолели Волков. Ньюкасл минимально переиграл Вулверхэмптон
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» переиграл «Вулверхэмптон».

Сороки выиграли дома у Волков с минимальным счетом 1:0. Автором победного мяча в середине второго тайма стал нападающий Крис Вуд.

«Ньюкасл» набрал 34 очка и занимает 14-е место. «Вулверхэмптон» находится на 8-й позиции (49 очков).

Премьер-лига. 32-й тур

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Вуд, 72 (пен).

Ньюкасл: Дубравка, Шер, Таргетт, Крафт, Берн, Шелви, Гимарайнс (Лонгстафф, 88), Жоэлинтон, Сен-Максимен (Мерфи, 90+5), Вуд, Фрэйзер (Альмирон, 13).

Вулверхэмптон: Жозе Са, Марсал (Аит Нури, 86), Боли, Коади, Хонни Кастро, Килман, Жоау Моутинью, Кандл, Тринкан (Кэмпбелл, 78), Силва, Хван Хи Чхан (Педру Нету, 78).

Предупреждения: Шер, 56 – Жоау Моутинью, 87.

Судья: Бэнкес (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности