Влада ЗИНЧЕНКО: «Мы с россиянами ментально разные люди»

Телеведущая Влада Седан высказалась о негативных комментариях россиян в ее адрес. Ранее украинка опубликовала пост в Instagram, где осудила российского журналиста, который пожелал провала сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

«Можете зайти в комментарии и посмотреть, что ни одного адекватного сообщения от россиян.

Кажется, один человек написал: «Я не поддерживаю политиков – почему я должен быть лишенным возможности смотреть чемпионат мира? За что мне это все?»

Вот что мне ответить? За что украинскому народу эти мучения? Мне кажется, что мы ментальные настолько разные люди. Там нет с кем разговаривать», - сказала Влада.