Влада ЗИНЧЕНКО: «Дочь лаврова почему-то проживает за границей»

Телеведущая и журналист Влада Зинченко высказала свое негодование лицемерием министра иностранных дел россии лаврова.
«лавров кричит с трибуны, что Европа - это «гнилой запад», а его дочь проживает в Великобритании. О чем дальше говорить с этим человеком? Верх цинизма. Или в США она проживает, я уже не помню. Факт в том, что она живет за границей. Это даже не человеческий цинизм, потому что речь идет сейчас не о людях и даже не о животных», - сказала Зинченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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