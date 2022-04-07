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Влада ЗИНЧЕНКО: «Дочь лаврова почему-то проживает за границей»

Жена Александра Зинченко высмеивает лицемерие российского правительства

  • 07.04.2022 10:45
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Влада ЗИНЧЕНКО: «Дочь лаврова почему-то проживает за границей»
© Instagram. Влада Зинченко

Телеведущая и журналист Влада Зинченко высказала свое негодование лицемерием министра иностранных дел россии лаврова. 

«лавров кричит с трибуны, что Европа - это «гнилой запад», а его дочь проживает в Великобритании. О чем дальше говорить с этим человеком? Верх цинизма. Или в США она проживает, я уже не помню. Факт в том, что она живет за границей. Это даже не человеческий цинизм, потому что речь идет сейчас не о людях и даже не о животных», - сказала Зинченко.

Источник — Футбол 1/2/3

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