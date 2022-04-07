Влада ЗИНЧЕНКО: «Как ты с этим демоном, бл**ь, планируешь дальше жить?»

Жена Александра Зинченко Влада эмоционально отреагировала на ужасные действия российских военных, которые воруют вещи у мирных граждан Украины.

«Кстати, они все рассказывают, как они здесь хорошо жили, какие у людей ремонты, вещи качественные.

Когда они звонят своим женам, хвастаются награбленным, кроссовками и ноутбуками, которые они везут своей дочери, мне хочется позвонить этой матери, жене и спросить: как ты с этим демоном, бл**ь, дьяволом планируешь дальше жить? Как? С наворованным всем этим, что с ребенка сняли?

У меня папа судебно-медицинский эксперт, он связывался с главой судебномедицинского бюро Киевской области, предлагал помощь. Это специфика папиной работы, сейчас ее очень много, связанной с телами погибших. К сожалению, многие не могут идентифицировать – это просто ужас, что там происходит. Тела, которые посреди улиц по три недели лежали… Эксперты сейчас берут генетические материалы, чтобы просто установить личность», - сказала Влада.