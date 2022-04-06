Влада ЗИНЧЕНКО: «Хорошо, что у нас только два «братских народа»

Влада Зинченко, жена игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, довольна, что у Украины только два так называемых братских народа.

«Когда хожу в супермаркет в Англии, постоянно покупаю газеты, английскую прессу, и у меня уже склад макулатуры дома. Я все это храню, потому что все обложки главных британских изданий об Украине. Когда моя дочь подрастет, я обязательно буду ей все это рассказывать и объяснять».

«Братский народ – это не тот, с которым у нас общая граница. Слава Богу, что у нас всего два «братских народа». Это все, что я могу сказать», – сказала Зинченко.