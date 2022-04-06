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Влада ЗИНЧЕНКО: «Хорошо, что у нас только два «братских народа»

Жена Александра Зинченко - о войне против России и Беларуси

  • 06.04.2022 21:35
  • 3628 просмотров
  • 1 комментарий
Влада ЗИНЧЕНКО: «Хорошо, что у нас только два «братских народа»
© instagram.com

Влада Зинченко, жена игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, довольна, что у Украины только два так называемых братских народа.

«Когда хожу в супермаркет в Англии, постоянно покупаю газеты, английскую прессу, и у меня уже склад макулатуры дома. Я все это храню, потому что все обложки главных британских изданий об Украине. Когда моя дочь подрастет, я обязательно буду ей все это рассказывать и объяснять».

«Братский народ – это не тот, с которым у нас общая граница. Слава Богу, что у нас всего два «братских народа». Это все, что я могу сказать», – сказала Зинченко.

Источник — Денисов Time

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Ткачук, 06.04.2022 21:48
    +4
    Вона ще про Угорщину забула. Ті теж такі собі "брати".
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