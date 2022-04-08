Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это настоящая катастрофа, геноцид украинского народа»

Голкипер «Динамо» Киев U-19 Руслан Нещерет высказался о войне Украины с российскими оккупантами и своем эмоциональном состоянии.

«Считаю, что эмоциональный фон не на самом высоком уровне из-за войны. Ты не можешь отвлечься от того, что происходит у тебя в стране, ты постоянно смотришь новости и видишь, как каждый день умирают ни в чем не повинные люди, которые хотят просто жить, жить в свободной стране, разговаривать на любом языке, их никто здесь не осуждал, ни россиян, ни украинцев. Это самая настоящая катастрофа, геноцид украинского народа. То, что делает россия — недопустимо в 21 веке», - сказал Нещерет.