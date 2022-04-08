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Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это настоящая катастрофа, геноцид украинского народа»

По-другому зверства российских оккупантов не назовешь

  • 08.04.2022 18:20
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Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это настоящая катастрофа, геноцид украинского народа»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Голкипер «Динамо» Киев U-19 Руслан Нещерет высказался о войне Украины с российскими оккупантами и своем эмоциональном состоянии.

«Считаю, что эмоциональный фон не на самом высоком уровне из-за войны. Ты не можешь отвлечься от того, что происходит у тебя в стране, ты постоянно смотришь новости и видишь, как каждый день умирают ни в чем не повинные люди, которые хотят просто жить, жить в свободной стране, разговаривать на любом языке, их никто здесь не осуждал, ни россиян, ни украинцев. Это самая настоящая катастрофа, геноцид украинского народа. То, что делает россия — недопустимо в 21 веке», - сказал Нещерет.

Источник — Футбол 1/2/3

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