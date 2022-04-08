Руслан НЕЩЕРЕТ: «Мой папа военный и находится в Киеве»

Вратарь «Динамо» Киев U-19 Руслан Нещерет признался, что не может сосредоточится на футболе из-за войны в Украине.

«Мысли сейчас не о футболе полностью, ты постоянно на связи со своей семьей, не можешь не думать о них. Мой отец в Киеве, он военный. Очень тяжело в это время», - сказал Нещерет.