Никита КАМЕНЮКА: «После войны футбол будет совсем другим»

Главный тренер «Зари» U-19 Никита Каменюка признался, что не сосредоточен на футболе из-за войны в Украине и поделился мнением, каким будет футбол после нашей победы.
«О футболе сейчас говорить вообще не хочется. Когда все закончится, мы отстроим все города, стадионы, тогда можно говорить о чем-то. Думаю, что он будет совсем другой, не такой, как был раньше. Думаю, что на стадион будет ходить много людей, для них это будет настоящей отрадой в послевоенные годы», - сказал Каменюка.
Источник — Футбол 1/2/3
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