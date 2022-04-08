Никита КАМЕНЮКА: «После войны футбол будет совсем другим»

Главный тренер «Зари» U-19 Никита Каменюка признался, что не сосредоточен на футболе из-за войны в Украине и поделился мнением, каким будет футбол после нашей победы.

«О футболе сейчас говорить вообще не хочется. Когда все закончится, мы отстроим все города, стадионы, тогда можно говорить о чем-то. Думаю, что он будет совсем другой, не такой, как был раньше. Думаю, что на стадион будет ходить много людей, для них это будет настоящей отрадой в послевоенные годы», - сказал Каменюка.