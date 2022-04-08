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КАМЕНЮКА: «Гендиректор сказал, что после войны Заря будет существовать»

Слухи о том, что «Заря» может прекратить существование, преувеличены

  • 08.04.2022 15:20
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КАМЕНЮКА: «Гендиректор сказал, что после войны Заря будет существовать»
© ФК Заря. Никита Каменюка

Тренер луганской «Зари» U-19 Никита Каменюка высказался о будущем луганского клуба.

«Генеральный директор нам сказал: «Самая главная задача — остаться в живых, сохранить семьи в безопасности». А клуб будет дальше существовать, когда это все закончится.

Созваниваемся со своими коллегами, друзьями, футболистами, ребятами из основной команды и молодежной. Поддерживаем связь, узнаем, кто и где находится, чем занимается. Знаю, что многие ребята помогают нашей армии, кто-то находится в территориальной обороне, кто-то помогает финансово», - сказал Каменюка.

Источник — Футбол 1/2/3

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