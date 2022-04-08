Влада ЗИНЧЕНКО: «Первое время дергалась от каждого звука»

Телеведущая и журналистка Влада Седан рассказала, как проходит ее день во время войны в нашей стране.

«Телефон, Telegram-каналы, обращения президента, британскую прессу читаю, телемарафон у меня на кухне работает круглосуточно. Семье звоню, разные вопросы решаю. Много семей нуждаются в помощи – пытаюсь помочь каким-то образом, информацию какую-то распространить. Свести, например, человека, который занимается тепловизорами с людьми, которые в этом нуждаются.

Мне кажется, что такое расписание дня у каждого украинца. Сейчас уже сплю, а первое время, естественно, плохо спала и постоянно дёргалась от каждого звука телефона. От каждого сообщения, особенно, когда обстреливали Винницу. Естественно, было страшно, но сейчас уже научилась спать», - сказала Влада.