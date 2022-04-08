Экс-клуб Шахова соберет гуманитарную помощь для Украины

«Лечче» официально сообщил о проведении благотворительного сбора помощи для украинских беженцев.

Завтра, 9 апреля во время домашнего матча против СПАЛа на стадионе будет обустроена точка сбора гуманитарной помощи. Туда болельщики смогут принести продукты питания и медикаменты для украинских беженцев.

Напомним, в сезоне 2019/2020 за «Лечче» выступал украинский полузащитник Евгений Шахов. В 1997 – 1998 годах цвета команды защищал еще один украинец – Сергей Ателькин.