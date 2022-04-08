УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Голландское общество очень сильно помогает Украине»

Украинский футболист – о реакции Нидерландов на войну в Украине

  • 08.04.2022 15:34
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Голландское общество очень сильно помогает Украине»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас живет в Нидерландах, рассказал о том, как в стране реагируют на войну в Украине:

«Люди понимают, следят и очень сопереживают. Голландское общество очень сильно помогает Украине. Вчера мои друзья, которые владеют рестораном, собрали за вечер на благотворительном ужине 18 тысяч евро. Казалось бы, просто ресторан, далекая для них тема, но люди пришли и сделали свой вклад для нужд Украины. Это лишь один из небольших примеров, а есть и крупные инициативы. Например, IT-компании запускают благотворительные моменты.

Если же говорить о голландском правительстве, я считаю, что они слишком мало делают. В Нидерландах больше учитываются собственные интересы. Они говорят, что помогают, но какой-то политической помощи, кроме разговоров, я не увидел».

Ранее Левченко принял участие в благотворительном матче, который организовал Уэсли Снейдер.

Источник — FanDay

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Олійник, 08.04.2022 15:37
    0
    левченко продовжує говорити мовою окупанта?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности