Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Голландское общество очень сильно помогает Украине»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас живет в Нидерландах, рассказал о том, как в стране реагируют на войну в Украине:

«Люди понимают, следят и очень сопереживают. Голландское общество очень сильно помогает Украине. Вчера мои друзья, которые владеют рестораном, собрали за вечер на благотворительном ужине 18 тысяч евро. Казалось бы, просто ресторан, далекая для них тема, но люди пришли и сделали свой вклад для нужд Украины. Это лишь один из небольших примеров, а есть и крупные инициативы. Например, IT-компании запускают благотворительные моменты.

Если же говорить о голландском правительстве, я считаю, что они слишком мало делают. В Нидерландах больше учитываются собственные интересы. Они говорят, что помогают, но какой-то политической помощи, кроме разговоров, я не увидел».

Ранее Левченко принял участие в благотворительном матче, который организовал Уэсли Снейдер.