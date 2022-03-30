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Снейдер организовал благотворительный матч в поддержку Украины

В нем принял участие и Евгений Левченко

  • 30.03.2022 22:52
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Снейдер организовал благотворительный матч в поддержку Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в Утрехте состоялся благотворительный футбольный матч. Вырученные от его проведения средства пойдут на помощь украинским беженцам. Об этом сообщила мэр Утрехта Шарон Дейксма.

Организатором матча был легендарный нидерландский полузащитник Уэсли Снейдер. Также в матче принял участие украинец Евгений Левченко, который проживает в Нидерландах:

«Сегодня Уэсли Снейдер организовал благотворительную игру, средства с которой пойдут на помощь украинским беженцам. Конечно, Евгений Левченко также был частью мероприятия. Какая замечательная инициатива!», - написала Дейксма.

Источник — Twitter

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