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Руслан НЕЩЕРЕТ: «Если бы не война, сыграли бы лучше»

Голкипер «Динамо» U-19 – о матче против «Спортинга»

  • 08.04.2022 14:22
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Руслан НЕЩЕРЕТ: «Если бы не война, сыграли бы лучше»
© dynamo.kiev.ua. Руслан Нещерет

Голкипер «Динамо» Киев U-19 Руслан Нещерет прокомментировал поражение 1:2 от «Спортинга» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:

«Считаю, что мы выступили хорошо в этом сезоне, если не учитывать тот факт, что началась война. Группу прошли хорошо, начали евровесну достаточно неплохо, обыграл «Депортиво» по пенальти. И мне кажется, если бы не началась война, мы бы, возможно, сыграли даже лучше, чем сегодня».

Источник — ТК Футбол

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