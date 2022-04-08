Руслан НЕЩЕРЕТ: «Если бы не война, сыграли бы лучше»

Голкипер «Динамо» Киев U-19 Руслан Нещерет прокомментировал поражение 1:2 от «Спортинга» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:

«Считаю, что мы выступили хорошо в этом сезоне, если не учитывать тот факт, что началась война. Группу прошли хорошо, начали евровесну достаточно неплохо, обыграл «Депортиво» по пенальти. И мне кажется, если бы не началась война, мы бы, возможно, сыграли даже лучше, чем сегодня».