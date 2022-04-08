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Тренер Айнтрахта: «У нас есть все шансы на полуфинал»

Оливер Гласнер – о противостоянии с «Барселоной»

  • 08.04.2022 14:07
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Тренер Айнтрахта: «У нас есть все шансы на полуфинал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился впечатлениями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Барселоны» (ничья 1:1):

«Пропущенный мяч – единственная атака, которую мы позволили провести соперникам. Мы должны этим гордиться.

В ответном матче мы должны побороться за проход в полуфинал — для этого у нас есть все шансы. Команда была крайне дисциплинирована, особенно после удаления – я горжусь ребятами».

Источник — УЕФА

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