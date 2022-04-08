Тренер Айнтрахта: «У нас есть все шансы на полуфинал»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился впечатлениями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Барселоны» (ничья 1:1):

«Пропущенный мяч – единственная атака, которую мы позволили провести соперникам. Мы должны этим гордиться.

В ответном матче мы должны побороться за проход в полуфинал — для этого у нас есть все шансы. Команда была крайне дисциплинирована, особенно после удаления – я горжусь ребятами».