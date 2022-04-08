ВИДЕО. Брат Джовинко забил невероятный гол в Серии С

Пока экс-игрок сборной Италии Себастьян Джовинко выступает за «Сампдорию», его младший брат Джузеппе играет в Серии С за «Таранто».

Звезд с неба ни он, ни его команда не хватают, но на днях Джовинко-младший забил невероятный гол дальним ударом в ворота «Монопли»: