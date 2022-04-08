ВИДЕО. Брат Джовинко забил невероятный гол в Серии С

Пока экс-игрок сборной Италии Себастьян Джовинко выступает за «Сампдорию», его младший брат Джузеппе играет в Серии С за «Таранто».
Звезд с неба ни он, ни его команда не хватают, но на днях Джовинко-младший забил невероятный гол дальним ударом в ворота «Монопли»:
Ragazzi, questo è il gol di Giovinco. È primavera #Taranto pic.twitter.com/3eHsThh6dw— A.P.S. "Taras 706 a.C." (@taras706ac) April 6, 2022
Источник — Sport.ua
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