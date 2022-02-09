ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория подписала Джовинко

«Сампдория» официально объявила о подписании контракта с Себастьяном Джовинко.
35-летний итальянец будет выступать за клуб под 21-м номером.
Предыдущим клубом Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль», за который он выступал с января 2019 по август 2021 года. После этого футболист стал свободным агентом.
Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.