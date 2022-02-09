ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория подписала Джовинко

«Сампдория» официально объявила о подписании контракта с Себастьяном Джовинко.

35-летний итальянец будет выступать за клуб под 21-м номером.

Предыдущим клубом Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль», за который он выступал с января 2019 по август 2021 года. После этого футболист стал свободным агентом.

Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга.