ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория подписала Джовинко

Владислав Супряга получил конкурента по позиции

  • 09.02.2022 11:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория подписала Джовинко
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Сампдория» официально объявила о подписании контракта с Себастьяном Джовинко.

35-летний итальянец будет выступать за клуб под 21-м номером.

Предыдущим клубом Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль», за который он выступал с января 2019 по август 2021 года. После этого футболист стал свободным агентом.

Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга.

Источник — Sport.ua

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