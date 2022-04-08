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Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Испанский тренер не собирается покидать «Манчестер Сити»

  • 08.04.2022 13:24
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Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола отклонил предложение возглавить сборную Бразилии после ЧМ-2022. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Гвардиола хочет отработать до конца контракт с «Манчестер Сити», который действует до лета 2023 года. Продление соглашения также не исключено.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.

Источник — TNT Sports

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