Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Пеп Гвардиола отклонил предложение возглавить сборную Бразилии после ЧМ-2022. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Гвардиола хочет отработать до конца контракт с «Манчестер Сити», который действует до лета 2023 года. Продление соглашения также не исключено.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.