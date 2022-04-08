Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Пеп Гвардиола отклонил предложение возглавить сборную Бразилии после ЧМ-2022. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Гвардиола хочет отработать до конца контракт с «Манчестер Сити», который действует до лета 2023 года. Продление соглашения также не исключено.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.
Источник — TNT Sports
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