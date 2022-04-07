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Неожиданный ход. Сборная Бразилии хочет назначить тренером Гвардиолу

После ЧМ-2022

  • 07.04.2022 17:31
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Неожиданный ход. Сборная Бразилии хочет назначить тренером Гвардиолу
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации бразильских СМИ, местная конфедерация футбола хочет договориться с Хосепом Гвардиолой по поводу работы со сборной Бразилии.

Ранее стало известно, что нынешний тренер сборной Тите почти наверняка покинет команду после ЧМ-2022.

В Бразилии готовы платить Гвардиоле даже больше, чем в «Манчестер Сити», чтобы уговорить наставника работать с национальной командой.

Ранее Гвардиола не работал со сборными.

Источник — Marca

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