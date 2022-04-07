Неожиданный ход. Сборная Бразилии хочет назначить тренером Гвардиолу

По информации бразильских СМИ, местная конфедерация футбола хочет договориться с Хосепом Гвардиолой по поводу работы со сборной Бразилии.
Ранее стало известно, что нынешний тренер сборной Тите почти наверняка покинет команду после ЧМ-2022.
В Бразилии готовы платить Гвардиоле даже больше, чем в «Манчестер Сити», чтобы уговорить наставника работать с национальной командой.
Ранее Гвардиола не работал со сборными.
Источник — Marca
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