Неожиданный ход. Сборная Бразилии хочет назначить тренером Гвардиолу

По информации бразильских СМИ, местная конфедерация футбола хочет договориться с Хосепом Гвардиолой по поводу работы со сборной Бразилии.

Ранее стало известно, что нынешний тренер сборной Тите почти наверняка покинет команду после ЧМ-2022.

В Бразилии готовы платить Гвардиоле даже больше, чем в «Манчестер Сити», чтобы уговорить наставника работать с национальной командой.

Ранее Гвардиола не работал со сборными.