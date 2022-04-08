УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ХАВИ: «Не знали, как препятствовать контратакам Айнтрахта»

Наставник «Барселоны» - о матче против «Айнтрахта»

  • 08.04.2022 13:09
  • 29 просмотров
  • 0 комментариев
ХАВИ: «Не знали, как препятствовать контратакам Айнтрахта»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (ничья 1:1):

«Айнтрахт» - очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как препятствовать его контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии.

Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Чаще всего тот, кто владеет инициативой, создает больше моментов, но сегодня было иначе. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, он и предполагает сложности.

Мы создали много моментов за счет фланговой игры. Гол вышел отличный, чистый талант. Что касается ответного матча, то на Камп Ноу будет тяжело, однако с нами будут наши фанаты. У Пике та же проблема, что давно его беспокоила, надеюсь, не более того».

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности