ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет благотворительный матч с Олимпиакосом

«Олимпиакос» официально сообщил о том, что в субботу, 9 апреля у себя дома проведет благотворительный матч против «Шахтера».

Напомним, ранее донецкий клуб покинул Украину для серии благотворительных матчей. Поединок против «Олимпиакоса» будет первым из них.

Матч смогут посетить фанаты «Олимпиакоса» со своим абонементом или с одноразовым билетом стоимостью 10 евро. Вся выручка от матча будет направлена на финансовую поддержку украинских беженцев.