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Новый тренер для Яремчука. Наставник ПСВ возглавит Бенфику

Португальский клуб договорился с Рогером Шмидтом

  • 08.04.2022 12:29
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Новый тренер для Яремчука. Наставник ПСВ возглавит Бенфику
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Летом новым главным тренером «Бенфики» станет Рогер Шмидт. Об этом сообщает известный журналист Кристиан Фальк. По его информации, контракт уже согласован.

С 2020 года Шмидт возглавляет ПСВ. Однако летом он покинет нидерландский клуб – его заменит Рууд Ван Нистелрой.

Сейчас «Бенфику» временно возглавляет Нелсон Вериссимо, который занял этот пост после отставки Жорже Жезуша в декабре 2021 года. Сейчас команда Романа Яремчука идет третьей в чемпионате Португалии за 6 туров до финиша. Отставание от второго места, как и отрыв от четвертого, составляет 9 очков.

Источник — Twitter

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