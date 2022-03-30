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ОФИЦИАЛЬНО. Ван Нистелрой летом возглавит ПСВ

Контракт будет рассчитан на три года

  • 30.03.2022 20:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Ван Нистелрой летом возглавит ПСВ
© ФК ПСВ

ПСВ официально сообщил о том, что новым главным тренером команды станет легендарный форвард Рууд Ван Нистелрой. Он приступит к выполнению своих обязанностей летом, контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Кто войдет в тренерский штаб Ван Нистелроя не известно. Ранее сообщалось о том, что его ассистентом станет Фред Руттен.

Сейчас ПСВ возглавляет Рогер Шмидт, однако он покинет клуб в конце сезона. Ван Нистелрой в качестве игрока выступал за ПСВ в 1998 – 2001 годах.

Источник — ФК ПСВ

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