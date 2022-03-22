Рууд Ван Нистелрой может возглавить ПСВ

Новым главным тренером ПСВ может стать легендарный форвард Рууд Ван Нистелрой. Он может возглавить команду с нового сезона.

Это может стать первой самостоятельной работой Ван Нистелроя в качестве тренера на взрослом уровне. Сейчас 45-летний нидерландец возглавляет молодежную команду ПСВ.

Ассистентом Ван Нистелроя может стать экс-тренер «Твенте», «Фейеноорда», «Шальке» и ряда других клубов Фред Руттен.

Сейчас ПСВ возглавляет Рогер Шмидт, однако он покинет клуб в конце сезона. Ван Нистелрой в качестве игрока выступал за ПСВ в 1998 – 2001 годах.