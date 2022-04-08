Динамо проведет благотворительный матч против Галатасарая

Киевское «Динамо» сыграет товарищеский матч против «Галатасарая».
Сообщается, что в знак солидарности и поддержки народу Украины стамбульский клуб примет команду Мирчи Луческу на своем домашнем стадионе «Тюрк Телеком Арена» 14 апреля. Все собранные средства пойдут в пользу украинских сирот.
«Мы хотим показать людям в Украине нашу поддержку футбольными матчами, которые мы сыграем. Эта война обязательно закончится. Я думаю, что спорт является объединяющим и восстанавливающим элементом в этой пессимистичной среде», — сказал Луческу.
Ранее сообщалось, что 12 апреля «Динамо» проведет благотворительную встречу против «Легии» в Варшаве.
Источник — Anadolu Agency
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