Динамо проведет благотворительный матч против Галатасарая

Киевское «Динамо» сыграет товарищеский матч против «Галатасарая».



Сообщается, что в знак солидарности и поддержки народу Украины стамбульский клуб примет команду Мирчи Луческу на своем домашнем стадионе «Тюрк Телеком Арена» 14 апреля. Все собранные средства пойдут в пользу украинских сирот.



«Мы хотим показать людям в Украине нашу поддержку футбольными матчами, которые мы сыграем. Эта война обязательно закончится. Я думаю, что спорт является объединяющим и восстанавливающим элементом в этой пессимистичной среде», — сказал Луческу.



Ранее сообщалось, что 12 апреля «Динамо» проведет благотворительную встречу против «Легии» в Варшаве.

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