Калинина пробилась в парный четвертьфинал в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает успешно выступать на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.



После выхода в 1/4 финала в одиночке украинка добыла путевку в четвертьфинал и в парном разряде.



В дуэте со швейцаркой Белиндой Бенчич Ангелина переиграла тандем Чан Хао-Чин / Ян Чжаосюань (Тайвань / Китай).



Чарльстон. Первый круг

Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Чан Хао-Чин / Ян Чжаосюань – 6:3, 2:6, 10-4



Далее по сетке пара Анна Бондар / Магдалена Френх (Венгрия / Польша).