Калинина пробилась в парный четвертьфинал в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает успешно выступать на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
После выхода в 1/4 финала в одиночке украинка добыла путевку в четвертьфинал и в парном разряде.
В дуэте со швейцаркой Белиндой Бенчич Ангелина переиграла тандем Чан Хао-Чин / Ян Чжаосюань (Тайвань / Китай).
Чарльстон. Первый круг
Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Чан Хао-Чин / Ян Чжаосюань – 6:3, 2:6, 10-4
Далее по сетке пара Анна Бондар / Магдалена Френх (Венгрия / Польша).
Источник — Sport.ua
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