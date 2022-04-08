Чарльстон. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Во третьем круге украинка переиграла 12-ю сеяную Ализе Корне из Франции (№34 WTA).
Чарльстон. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:6, 7:5
В следующем раунде Калинина сразится против 10-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса.
Источник — Sport.ua
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