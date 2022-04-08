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Чарльстон. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинка разобралась с француженкой Ализе Корне

  • 08.04.2022 04:10
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  • 1 комментарий
Чарльстон. Калинина вышла в четвертьфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
Во третьем круге украинка переиграла 12-ю сеяную Ализе Корне из Франции (№34 WTA).
 
Чарльстон. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:6, 7:5
 
В следующем раунде Калинина сразится против 10-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 08.04.2022 04:57
    0
    Ой молодец! Сильно прогрессирует все идёт к тому, что Калинина будет первой ракеткой Украины. Какой матчбол, просто красота!
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