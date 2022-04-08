Влада ЗИНЧЕНКО: «Очень сильно хочу вернуться в Украину»

Телеведущая и журналистка Влада Седан поделилась своими мыслями о том, какой будет ее жизнь после окончания войны россии против Украины.

«Думала про это, и не один раз, мне кажется. Понимаете, у меня другая ситуация: я в Англии живу уже третий год, у меня есть дом, все комфортные условия для жизни. И я очень сильно хочу вернутся в Украину, как и каждый украинец, который покинул свой дом.

Просто мне пока ещё есть куда возвращаться. Когда я сталкиваюсь с этими мыслями, слёзы на глазах, потому что очень хочется домой. И таких людей, как я, очень много в Европе и в уголках Западной Украины, которые бежали от бомбардировок. Во время войны меняется взгляд на многие вещи», - сказала Влада.