УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Влада ЗИНЧЕНКО: «Украинскому народу подачки россиян не нужны»

Журналистка высказалась о россиянах, имитирующих поддержку Украины

  • 08.04.2022 01:20
  • 280 просмотров
  • 0 комментариев
Влада ЗИНЧЕНКО: «Украинскому народу подачки россиян не нужны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Влада Зинченко

Телеведущая и журналистка Влада Седан высказалась о россиянах, которые делают вид, что пытаются стать на сторону Украины в войне с оккупантами, но при этом хотят «усидеть на двух стульях».

«Кажется, что там есть категория граждан с российским паспортом, которая пытается что-то осветить. Пытаются, вроде бы, стать на сторону Украины, но в их риторике я вижу кучу вещей, с которыми абсолютно не соглашаюсь. И эти подачки мне лично не нужны. Думаю, украинскому народу тоже», - сказала Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности