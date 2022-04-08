Влада ЗИНЧЕНКО: «Украинскому народу подачки россиян не нужны»

Телеведущая и журналистка Влада Седан высказалась о россиянах, которые делают вид, что пытаются стать на сторону Украины в войне с оккупантами, но при этом хотят «усидеть на двух стульях».

«Кажется, что там есть категория граждан с российским паспортом, которая пытается что-то осветить. Пытаются, вроде бы, стать на сторону Украины, но в их риторике я вижу кучу вещей, с которыми абсолютно не соглашаюсь. И эти подачки мне лично не нужны. Думаю, украинскому народу тоже», - сказала Влада.