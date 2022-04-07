СТАХОВСКИЙ: «Россияне не имеют права на общение с цивилизованным миром»

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о том, на какое наказание заслуживают русские после зверств в Украине.



«После того, что мы видели в Буче, Ирпене и Гостомеле не понимаю, как можно молчать. Как можно вообще… Даже не знаю… Мне не хватает слов. Россияне должны быть изолированы от мира. И пока они в своей каше не поварятся, и не поймут, что это не то, что неприемлемо, это вообще… нет слов, которыми можно было бы описать то, что делает их армия. Они не цивилизованная страна, поэтому они не имеют права на общение с цивилизованным миром», – сказал Стаховский.