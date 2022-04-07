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Динамо U19 – Спортинг U19 – 1:2. 1/8 финала ЮЛУ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф Юношеской лиги УЕФА

  • 07.04.2022 17:10
  • 411 просмотров
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Динамо U19 – Спортинг U19 – 1:2. 1/8 финала ЮЛУ. Видео голов и обзор матча
© MEGOGO

7 апреля киевское «Динамо» U-19 в Бухаресте, столице Румынии, провело матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» U-19 из Португалии. 

В первом тайме сказалось, что киевляне не имеют игровой практики и находятся не в лучшей физической форме. После двух провалов на левом фланге защиты португальцы усилиями Кабрала получили фору в два мяча. Во втором тайме киевлянам удалось отыграть один гол, отличился Владимир Бражко с пенальти. Но не более того. Финальный штурм успехом не увенчался.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала, Бухарест (Румыния), 7 апреля

Динамо Киев U-19 (Украина) – Спортинг U-19 (Португалия) – 1:2

Голы: Бражко, 49 (пен) – Кабрал, 2, 28.

ГОЛ! 0:1. Кабрал, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Кабрал, 28 мин.

ГОЛ! 1:2. Бражко, 49 мин (пен)

Источник — Sport.ua

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