Артем БОНДАРЕНКО: «Выход сборной на ЧМ-2022 очень важен для нас»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко высказал свои аргументы в пользу выезда «Шахтера» за границу во время войны в Украине для проведения благотворительных матчей.

«Эти матчи тоже являются хорошей мотивацией поддерживать свою форму, потому что будут важные матчи у сборной Украины. Лидеры «Шахтера» и «Динамо» должны находиться в хорошей форме. Думаю, что все люди это понимают, потому что выход национальной команды на ЧМ 2022 очень важен для нас», – сказал Бондарь.