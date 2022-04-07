Артем БОНДАРЕНКО: «Выход сборной на ЧМ-2022 очень важен для нас»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко высказал свои аргументы в пользу выезда «Шахтера» за границу во время войны в Украине для проведения благотворительных матчей.
«Эти матчи тоже являются хорошей мотивацией поддерживать свою форму, потому что будут важные матчи у сборной Украины. Лидеры «Шахтера» и «Динамо» должны находиться в хорошей форме. Думаю, что все люди это понимают, потому что выход национальной команды на ЧМ 2022 очень важен для нас», – сказал Бондарь.
Источник — Футбол 1/2/3
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